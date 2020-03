Come si alimentano gli stereotipi negativi

Ciro Immobile ha mandato a “cagare” quel medico e conduttore televisivo inglese secondo cui gli italiani sono tutti molto contenti di stare chiusi in casa perché in questo modo possono dare seguito senza problemi alla loro vocazione ad aborrire ogni forma di lavoro.

Giusto, questo Jessen, come ha detto anche Burioni, è un idiota pieno di pregiudizi. E come tale va trattato. Dato a Jessen quello che gli spetta, però, va pure detto che se lo stereotipo planetario degli italiani è quello dell’Arlecchino e del Pulcinella tutto dedito ai canti e balli per evitare ogni tipo di fatica e ogni giorno alle 18 in punto si manda per l’intero mondo l’immagine di gente che improvvisa su balconi, finestre e terrazze sceneggiate chiassose di ogni tipo, non ci si deve stupire eccessivamente se gli stereotipi tornano a marcarci.

Della serie: facciamoci del male. Da soli.