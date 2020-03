Il male previsto

Come ampiamente prevedibile, già da un paio di giorni sulla base di una semplice proiezione matematica, ieri, in poco più di due settimane dal primo contagio, abbiamo superato per numero assoluto di morti la Cina.

È un dato che fa rabbrividire: più morti in un Paese di 60 milioni di abitanti rispetto ad uno (che soprammercato ha dovuto affrontare il virus per primo) che ne conta 1,386 miliardi. Intanto Fox News (con tutto il rispetto, non Tuttosport) ci dice che il Governo italiano era stato informato per tempo e, sostanzialmente, non ha fatto niente fino a vedersi esplodere tra le mani l’emergenza.

Del resto, pure in un Paese costituzionalmente privo di memoria, è difficile dimenticare chi appena qualche settimana fa andava dicendo, con sorrisetto d’ordinanza a corredo: “Accolgo l’invito del sindaco Beppe Sala e sarò all’aperitivo ai Navigli perché ne muoiono molti di più di influenza”; “Con i miei concittadini prenderò domattina caffè e cappuccino in via Sarpi, perché #milanononsiferma”; “Chi parla di quarantena è un fascioleghista”; “Aspettiamo con orgoglio il raduno dei 50mila a Bari con il Papa, un appuntamento che si può e si deve svolgere”.

Nel frattempo, la caccia all’untore sta per consumare un altro capitolo: i runners hanno le ore contate. Sono curioso di vedere chi sarà il prossimo capro espiatorio, ché io me lo ricordo ancora quando dicevate che quel marcantonio del Paziente 1 era di sicuro un frequentatore dei centri massaggi cinesi.

Nessuna sorpresa per carità, la maggior parte degli italiani se ne frega di capire, preferisce tifare e ora va di moda il “Modello Italia”: come al solito gli ultrà di oggi saranno i primi rinnegati di domani. Ma, per pudore, non spacciate tutto questo per senso civico: è solo l’ansia di poter dare una faccia e un nome a un colpevole qualsiasi per avere la soddisfazione di odiare e di sentirsi assolti. E chi tira i fili, pur terrorizzato dalle possibili conseguenze delle proprie conclamate incapacità, vi conosce e ne approfitta. Storia vecchia, tanto da far riaffiorare ricordi liceali: “Gli animi, sempre più amareggiati dalla presenza de’ mali e irritati dall’insistenza del pericolo, abbracciavano più volentieri quella credenza: ché la collera aspira a punire: [...] le piace più d’attribuire i mali a una perversità umana, contro cui possa far le sue vendette, che di riconoscerli da una causa, con la quale non ci sia altro da fare che rassegnarsi”.

A ripensarci, a detta del Manzoni, in quell’occasione non finì troppo bene.