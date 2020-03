Il rosso dell’Azzolina

E le scuole? Quando potranno riaprire le scuole? Al ministero della Pubblica Istruzione si prendono in considerazione varie ipotesi.

La prima, quella meno probabile, prevede il ritorno per il 19 aprile, cioè dopo Pasqua. La seconda il 3 maggio per avere la possibilità di concludere regolarmente l’anno. La terza direttamente a settembre facendo automaticamente iscrivere gli studenti all’anno successivo a quello in corso. L’incertezza è giustificata dall’andamento incontrollato della pandemia, ma anche dai dubbi della ministra Lucia Azzolina che un giorno la pensa in un modo e l’altro in modo diverso.

Incerta a tutto, tranne nella scelta del colore del rossetto che si ripassa sulle labbra prima di essere ripresa da qualche telecamera. Come se far parte del governo equivalesse ad una partecipazione a X Factor!