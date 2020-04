Le difficoltà di essere europeisti

Ma quanto può essere difficile continuare ad essere europeisti nel tempo del coronavirus? Si può anche essere un fedele custode dello spirito di Altiero Spinelli e conoscere quasi a memoria il testo del Manifesto di Ventotene. Ma quando si deve registrare che dopo aver lasciato sola l’Italia durante l’emergenza immigrazione i Paesi del Nord vorrebbero fare altrettanto, se non di più, durante l’emergenza coronavirus, non si può fare a meno di pensare che l’unica Europa da sostenere non sia quella “matrigna” di questi decenni ad egemonia tedesca, ma quella da rifondare da capo dopo aver cancellato i fallimenti degli ultimi anni.

Attenzione, l’Europa matrigna genera i sovranismi. Ma non solo. E se la presa d’atto che ai suoi massimi vertici ci sono tre donne (Merkel, Lagarde e von der Leyen) provocasse anche il ritorno del machismo?