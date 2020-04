Eroi mandati allo sbaraglio

Forze dell’ordine per un mese mandate in giro a controllare potenziali portatori di coronavirus rigorosamente senza mascherine. Agenti di polizia penitenziaria tuttora quasi sprovvisti. Per ora quattro carabinieri morti e 200 contagiati mentre tra gli agenti di custodia siamo a un deceduto e 120 infetti.

Più grave addirittura la situazione di medici e infermieri in corsia, con persone boccheggianti per mancanza di ossigeno, ma protetti da inutili mascherine chirurgiche. Lì i morti sono ormai svariate decine e i positivi al Covid-19 non si contano più. Poi ci sono gli appalti bloccati a causa del famigerato Codice Anac i cui occhiuti sacerdoti non sentono ragioni. La cosiddetta “lotta al coronavirus” è fatta anche di questo. Soprattutto di questo: “eroi” sì, ma mandati allo sbaraglio. D’altronde le medaglie d’oro al valore – quelle per i de cuius – sono state sempre una specialità nazionale da Caporetto a oggi passando per l’8 settembre. Atti individuali alla Enrico Toti tanti, organizzazione zero.

Spiega a “L’Opinione” l’esperto di sicurezza Massimo Martini, che è anche il presidente della Associazione nazionale dei sostenitori delle forze dell’ordine, che “almeno dall’8 settembre 1943 a oggi c’è stato, per così dire, un miglioramento. L’incompetenza e l’irresponsabilità si sono spostate in alto, al livello governativo. Oggi i generali dei carabinieri e delle forze armate sono molto più preparati e umani e solidarizzano con i loro sottoposti, non li conculcano in nome di una malintesa ragione di Stato. Anzi spesso si fanno portavoce di istanze anche economiche e pratiche visto che non tutte le forze dell’ordine hanno una vera e propria rappresentanza sindacale. In compenso gli ordini confusi e l’oppressione regolamentare e burocratica promanano direttamente dal livello governativo e ministeriale, che soprattutto con questo ultimo esecutivo hanno raggiunto livelli di fantapolitica, nonché un’arroganza e una sfacciataggine senza precedenti”.

E a proposito di arroganza ministeriale, l’ipotetica medaglia al disvalore va senz’altro a via Arenula. Che si rifiuta di fornire i dati veri del contagio nelle carceri e si fa difendere sul “Fatto quotidiano” da pm d’assalto come Nicola Gratteri che si stanno prendendo una bella responsabilità con le proprie certezze qualora i fatti – non il “Fatto” – dovessero smentirli a proposito di contagi nelle carceri.

Certo, ci sono anche episodi grotteschi, nella linea di Comando provinciale a Roma, come la direttiva a stirare le divise con un ridicolo ferro da stiro a vapore da pochi euro, di quelli che si comprano alla Lidl, a mo’ di misura di sicurezza. Ma sono eccezioni che non inficiano l’assunto principale: la catena di comando delle forze dell’ordine tutto sommato funziona. Finché non si arriva al livello governativo. Lì siamo ancora all’8 settembre del 1943. Al si salvi chi può.