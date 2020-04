Coronavirus. La battaglia nella battaglia è quella per la verità. Il bombardamento digitale di fake news è assordante e può condizionare in negativo le valutazioni e le capacità di giudizio di ognuno di noi, specie su un argomento ad altissimo contenuto scientifico sostanzialmente oscuro alla stragrande maggioranza della popolazione.

La disinformazione, tuttavia, può avere una dimensione fortemente politica e al riguardo delle considerazioni possono essere senz’altro effettuate con cognizione di causa. Questa breve introduzione ci porta direttamente al caso del momento: la Cina, da più parti accusata di aver fatto ricorso a fake news e disinformazione da prima che la crisi avesse ufficialmente inizio.

Sebbene se ne continui a parlare in maniera quasi sommessa, esiste ormai un ampio consenso sul fatto che Pechino avrebbe sottaciuto l’incipiente minaccia epidemica fin dal mese di novembre. Anche non informare è disinformare, appunto, come forse accaduto in questa circostanza. Puntare il dito contro l’avversario del momento, gli Stati Uniti, potrebbe allora essere stato il modo migliore (il più facile) per cercare di coprire la gravissima mancanza.

L’imbeccata del “paziente zero” tra i soldati americani che hanno preso parte ai Military War Games dello scorso ottobre a Wuhan, il focolaio madre a livello globale, ha avuto il pieno sostegno governativo e ha potuto contare sull’effetto moltiplicatore della vasta rete internazionale di “creduloni”, che non attendeva altro che ricevere nuovo cibo, buono ad alimentare il proprio antiamericanismo ideologico e complottista.

A tale rete, almeno in Italia, si è aggiunta la forma di autocensura che ha impedito ai media “lamestream”, come li ha ribattezzati Donald Trump, di prendere a chiare lettere le distanze dagli input provenienti da fonti ufficiali cinesi, conferendo una qualche credibilità all’argomentazione impiegata.

Dubbi sono sorti poi sul numero totale dei morti e dei contagiati finora dichiarati. Al senso comune, 81,620 e 3,322 appaiono pochini rispetto alle cifre raggiunte in Italia, come in altri Paesi d’Europa e negli Stati Uniti. Tale scetticismo, assai diffuso, è stato corroborato dalle evidenze portate all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale dal giornale investigativo Caixin e da Radio Free Asia: contando il numero di urne sfornate dalle agenzie mortuarie di Wuhan dal 23 marzo, i decessi ammonterebbero a 42mila e di ciò ha dato notizia anche il Corriere della Sera. Se ciò è vero, basta in minima parte, quanti cadaveri sono stati cremati da novembre a oggi?

Da Caixin giungono inoltre chiarimenti interessanti sulla questione dei contagiati asintomatici, risultati numerosi e dotati, secondo varie ricerche scientifiche, di una notevole capacità infettiva. Nei rapporti quotidiani della Commissione per la Salute Nazionale cinese, l’ammontare degli asintomatici è apparso solo a cominciare da mercoledì 1 aprile. In precedenza, questi non venivano presi in considerazione neppure nelle linee guida ufficiali fornite dalla Commissione, che autorizzavano i test unicamente per i sintomatici e per i casi sospetti con sintomi lievi.

Una sottovalutazione della pericolosità degli asintomatici o una scelta ben precisa, che ha contribuito a mantenere a livelli (relativamente) bassi il numero ufficiale dei contagiati? Fatto sta, che anche le direttive del mese di febbraio emanate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, basate sui rapporti ricevuti dalla Cina e a cui l’Italia si è strettamente attenuta, hanno dimenticato di tenere in dovuta considerazione l’incidenza degli asintomatici, come ha spiegato il professor Andrea Crisanti, consulente del governatore del Veneto, Luca Zaia, nel corso del talk-show di Rai 1 “Petrolio”, andato in onda il 21 marzo.

Per Crisanti, “la Cina ha mentito” (intervista al Corriere della Sera del 24 marzo”), ovvero avrebbe volutamente, e non per negligenza, escluso gli asintomatici dal quadro dell’investigazione epidemiologica. In ogni caso, la mancata ricerca degli asintomatici, contrariamente a quanto fatto in Corea del Sud, avrebbe contribuito significativamente, ritiene Crisanti, alla diffusione del contagio in Lombardia ed Emilia-Romagna. D’altro canto, in Veneto, l’esperimento condotto a Vo’ Euganeo dallo stesso Crisanti ne avrebbe dimostrato la notevole incidenza (il 40 per cento della popolazione risultata contagiata dopo il tampone era asintomatica).

Il governo italiano si sta dotando solo ora di capacità tecnologiche per la mappatura dei contagi, che consentano d’individuare anche gli asintomatici. Mentre in Lombardia, la caccia agli asintomatici è stata di recente avviata attraverso la risorsa dimenticata dei medici di famiglia. Meglio tardissimo che mai, ma qual è stato il costo dell’approccio medico-scientifico cinese nella gestione dell’emergenza sanitaria in Italia?

Fake news, come fake sono risultate le 600mila mascherine di provenienza cinese consegnate dalla Protezione civile ai medici impegnati nella lotta al Coronavirus. Un errore logistico imputabile alla parte italiana? Oppure, la Protezione civile, una volta ricevute, ha dato per scontato che le mascherine fossero per uso sanitario come concordato con il mittente?

Tanti punti di domanda, tanti dubbi e nessuna risposta certa, ma le ambiguità che avvolgono il comportamento della Cina sono controproducenti per la stessa Pechino nello stabilire relazioni improntate a dialogo e cooperazione con i Paesi dell’Occidente.