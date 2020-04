Appello per la pensione di guerra ai caduti

Se quella contro il coronavirus è una guerra in tutto simile a quelle del passato dello Stato unitario, i caduti del conflitto in atto hanno diritto ad un riconoscimento da versare ai loro congiunti? L’interrogativo costituisce automaticamente un appello al governo, che in tutte queste settimane ha insistito con grande enfasi sulla necessità di considerare la pandemia una tragica ed anomala riedizione della Seconda guerra mondiale, a prendere in considerazione la necessità di riconoscere ai medici di base ed ospedalieri, agli infermieri ed a tutti gli addetti del settore sanitario e delle Forze dell’ordine caduti nell’adempimento del loro dovere una pensione adeguata alla retribuzione che avevano al momento del decesso.

Se costoro non fossero stati vittime del conflitto avrebbero potuto portare avanti e concludere i progetti di vita che avevano predisposto con e per le rispettive famiglie. Queste ultime non possono essere abbandonate dallo Stato e hanno il pieno diritto di ottenere lo stesso trattamento dei congiunti dei caduti nelle guerre precedenti.

Nessuno s’immagini che possa bastare una medaglietta o una qualche benemerenza cartacea. Alle famiglie private dei loro punti di riferimento servono aiuti concreti. E queste famiglie debbono avere la priorità rispetto a chi si mette già in fila per arricchire il reddito di cittadinanza o prepararsi ad incassare quello universale.

La ripresa dopo ogni guerra passa necessariamente da un atto di riconoscenza dello Stato per chi ha versato il proprio sangue per il bene comune. Per cui è opportuno che la pensione per le vittime della guerra al coronavirus diventi una priorità destinata a segnare che l’emergenza di tipo bellico è in via di superamento e che la speranza di ritorno alla normalità non è una illusione, ma può diventare una realtà concreta.

La vita non sarà mai identica a quella che ha preceduto la pandemia. Anche perché chi è caduto sul fronte del proprio dovere non ci sarà più!