La scelta tra libertà ed uguaglianza nella povertà

Chi auspicava l’avvento della decrescita felice e la fine della crescita capitalista e consumistica non può non prendere atto che la pandemia di coronavirus ha trasformato in realtà le proprie visoni e le proprie speranze.

Non ci si deve stupire, allora, se le maggiori resistenze all’allentamento delle misure restrittive con cui si è combattuta la battaglia contro l’emergenza sanitaria stiano venendo proprio da quelle forze politiche che si erano battute da sempre contro il sistema economico fondato sulla logica del profitto e delle leggi del mercato. Allentare la stretta, infatti, significa avviare un percorso di un ritorno, sia pure graduale e controllato, verso la ripresa di un sistema tanto odiato e contestato. Per cui è facile preventivare che fino a quando queste forze saranno determinanti per la sopravvivenza dell’attuale governo la condizione di libertà ridotta per le imprese e per tutti i cittadini non verrà modificata. Il rifiuto verrà ovviamente giustificato con il timore di una nuova impennata dell’epidemia. Ma al suo fondo non ci saranno solo i pareri degli scienziati e dei medici, che in assenza di vaccino non possono far altro che predicare la massima prudenza. Ma alla base di questo atteggiamento ci sarà solo ed esclusivamente una scelta di tipo ideologico.

Ma non sono solo i fautori della decrescita i nemici della resurrezione dello stato di libertà degli italiani. Al loro fianco ci sono anche quelli che da sempre si sono battuti contro il sistema capitalistico e liberale colpevole di provocare le disuguaglianze più marcate e dolorose nella società occidentale ed hanno auspicato l’avvento di sistemi alternativi in grado di eliminare le disparità e realizzare l’eguaglianza attraverso la redistribuzione da parte dello Stato della ricchezza raccolta con la pressione fiscale proporzionale ai redditi dei cittadini. Anche questi ultimi sono per il mantenimento delle misure restrittive. Non solo per la motivazione ideologica che riaprire significa rilanciare il sistema liberale capitalistico e consumistico, ma anche perché continuare a tenere il tallone sul collo degli italiani consente di prepararli a sopportare il momento in cui lo Stato potrà ridistribuire la ricchezza e realizzare l’eguaglianza con nuove imposizioni fiscali motivate con la necessità di finanziare il ritorno alla normalità.

Nei giorni scorsi è caduto l’anniversario del 18 aprile del 1948, data in cui il popolo italiano si schierò a larghissima maggioranza in favore del modello occidentale e respinse senza ombra di incertezza ed equivoco quello comunista.

Il confronto di allora si ripropone adesso. Con l’aggravante che mentre nel ’48 il blocco occidentale poteva contare sul sostegno della Chiesa, oggi quel sostegno non solo manca ma si è spostato sullo schieramento dei fautori della decrescita e di chi pensa che l’eguaglianza possa essere realizzata a colpi di patrimoniale.

Da un lato, quindi, la libertà, dall’altro l’eguaglianza senza libertà e nella povertà generale. La scelta della parte dove schierarsi non dovrebbe essere difficile!