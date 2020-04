No, anche il sermone no!

Non bastava l’elicottero che rincorre un povero disgraziato che se ne andava, tutto solo, a passeggio sulla battigia. E neppure il motoscafo delle Forze dell’ordine che fermava e severamente multava il malcapitato che, in totale solitudine, girava per il mare con la propria barchetta alla ricerca di un posto tranquillo dove provare a pescare con la lenza. Adesso pare che chi non scaricherà sul proprio telefonino la app scelta dal governo per mappare sul territorio immuni e contagiati e, soprattutto, per seguire i movimenti dei contagiati al fine di identificare le fonti di possibili nuovi focolai, non solo verrà punito con multe salatissime ma sarà costretto anche ad indossare un braccialetto elettronico simile a quello che viene messo ai detenuti in semilibertà per tenerli sempre sotto controllo.

La ripresa, dunque, sempre che parta sul serio, sarà segnata dal passaggio dagli arresti domiciliari al braccialetto elettronico. Ma la vera offesa alla libertà personale degli italiani non verrà dall’uso della tecnologia più avanzata per tenere sotto controllo e combattere la pandemia. L’offesa insopportabile sarà che, come avviene già attualmente per chi viene multato per una qualche infrazione al blocco delle attività e delle persone, i malcapitati passibili di app obbligatoria o braccialetto da delinquente abituale dovranno sorbirsi, senza ovviamente fiatare, i sermoni moralistici degli addetti delle Forze dell’ordine convinti di essere ormai diventati guardiani della virtù e dei nuovi Savonarola obbligati a rieducare gli italiani riottosi alle regole ed al bene comune.

No, il sermone no! Signore, libera nos da chi vuole ad ogni costo il nostro bene!