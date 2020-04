Ringraziamento ed appello a Conte

Bisogna ringraziare il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per aver invitato il super-consulente Vittorio Colao a non insistere troppo sulla proposta di tenere chiusi in casa gli anziani anche dopo la mini-riapertura del 4 maggio.

Bisogna ringraziarlo ma anche sollecitarlo a tenere sempre la guardia alzata nei confronti delle proposte che gli verranno sottoposte dai super esperti e dai loro comitati di tecnici. Perché se il futuro del Paese e la sua ripresa dovesse dipendere solo dal calcolo degli esperti e dei tecnici potrebbe anche spuntare fuori la proposta di consentire agli anziani di uscire di casa dopo il 4 maggio, ma non per andare a passeggio ma solo per entrare in qualche Rsa debitamente contagiata dal coronavirus. La loro successiva scomparsa, questo il calcolo alla base della proposta, farebbe risparmiare qualche miliardo di pensioni di vecchiaia alle casse dello Stato. Con conseguente miglioramento dei conti pubblici.

Conte, quindi, controlli sempre le proposte e le ragioni egli esperti. Chi sa fare solo di calcolo può rivelarsi una iattura peggiore del più ignorante dei politici!