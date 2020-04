Lunedì scorso su questo quotidiano è apparso un mio editoriale dal titolo “Le due Italie” che ha scatenato una montagna di commenti. Scrivevo che convivono, sempre più forzatamente, due Paesi: quello dei garantiti e quello dei non garantiti. Aggiungevo che – ora che la crisi si è fatta non dura, ma durissima – il conflitto sociale sarà inevitabile. Apriti cielo: accuse di elitismo, di ordoliberismo, persino di razzismo (che qualcuno che finge di capire che il confine sia geografico e non tra chi produce ricchezza e chi se la mangia lo trovi sempre); confesso di essermi pure divertito a leggere.

Perché ne scrivo? È presto detto: ieri sull’accordo con l’Unione europea si è giocato un passaggio decisivo per la vita che ciascuno di noi si troverà a vivere nei prossimi anni. Sfido chiunque a capire com’è andata; sui giornali di questa mattina va in scena l’eterna divisione in guelfi e ghibellini e si leggono non analisi, ma dichiarazioni di fede, le quali – dovrete convenire – a comprendere i numeri si prestano ben poco.

Certo, sempre a proposito di numeri, lo spread che si impenna nella notte non è gran viatico per la narrazione trionfalistica di governo. Come cantava Lucio Battisti lo scopriremo solo vivendo e poi, mi picco, questo è il problema minore. Continuiamo, infatti, pure a leggere ogni cosa con le lenti deformanti del tifo, ma ficchiamoci in testa una verità semplice semplice: il problema non sono gli altri, siamo noi. I vincoli che ci strangolano sono interni, non esterni. Se i soldi che arriveranno, tanti o pochi, prestati a condizioni da strozzini o di favore, li spenderemo per fare ripartire le imprese, forse qualche possibilità di tirarne fuori le gambe l’avremo. Se li spenderemo in mance e mancette ai soliti mantenuti (vediamo se così ci capiamo) siamo già morti. Sono una Cassandra ordoliberista? Forse sì, ma le novelle mi annoiano fin da quando ero bambino.