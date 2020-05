Se manca la consapevolezza

In Germania (non sulla Luna) stanno riaprendo tutto, forti di uno Stato che funziona e garantisce tracciamento degli infetti, cura dei malati e, soprammercato, soldi veri a cittadini ed imprese.

Qui da noi - tra scuole che, forse, riapriranno a turni a settembre, cassa integrazione persa in qualche limbo burocratico e 600 euro col click-day, commercianti multati perché osano far notare, a rigorosa distanza di sicurezza, che stanno morendo loro e le aziende, sindacati che rivendicano i buoni pasto per quelli che stanno a casa a stipendio pieno; e qui mi fermo perché se continuassi con l’elencazione non resisterei al turpiloquio - l’ultima arma di distrazione di massa sono gli untori dei #Navigli.

Diceva quel tale che le plebi si trasformano in popolo e - come tale - possono rivendicare la sovranità, solo attraverso la consapevolezza.

Ecco, se vi aggrada come pare, fatevi pure prendere gioiosamente per il naso, ma poi non lamentatevi se vi trattano da sudditi. #datemiunteleobiettivoesolleveroilmondo