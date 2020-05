Nemica burocrazia

L’avversario ostile ed implacabile dell’aspirante imprenditore non è il potenziale concorrente, ma il teorico protettore: lo Stato, ovvero, in senso ampio e generale, quegli uffici e funzionari pubblici ai quali una legislazione più che improvvida e scoordinata affida il discrezionale rilascio di nullaosta, licenze, concessioni, autorizzazioni, benestare, visti, permessi, attestati, e consimili diavolerie burocratiche.

Orbene, queste autentiche vessazioni sono il frutto velenoso delle migliori intenzioni dei legislatori, che però sono afflitti, inconsapevolmente, come i portatori sani di una malattia, dal terribile morbo della “dissociazione normativa”. Di che si tratta? Non è difficile spiegare in breve la patologia. Ogni atto legislativo è stimolato dalla necessità o dall’impazienza d’intervenire. I parlamentari trovano facile e producente presentare progetti di legge ed emendamenti su tutto l’universo umano, animale, vegetale, minerale. Ogni rappresentante, per effetto dell’elezione, si convince d’essere stato chiamato a risolvere od alleviare qualche male del mondo. Invece di passare i cinque anni a ringraziare Dio della fortuna capitatagli, smania dalla voglia di fare: un fare che egli identifica, a torto, nel legiferare. E, poiché i suoi numerosi colleghi sono squassati dalla medesima febbre, tutti concorrono, per imitazione gli uni degli altri, a far piegare le travi del Parlamento sotto l’immane peso di queste loro iniziative di carta. Purtroppo, fin troppe di esse finiscono per tramutarsi in leggi con articoli e commi. Al momento di votare la legge, nessuno sa, né il governo né i premurosi parlamentari, quali e quanti adempimenti le leggi precedenti, che non sono solo statali, ma anche regionali se non, in certi casi, addirittura provinciali, e le regole prescrittive di altre autorità hanno già caricato sulle spalle del cittadino, sicché questi, per effetto di tale dissociazione e della sollecitudine di legislatori siffattamente benintenzionati, si trova alla fine schiacciato da centinaia di obblighi e imprigionato da mille divieti. Alla dissociazione normativa dei rappresentanti non manca di aggiungersi la schizofrenia dei rappresentati che, mentre lamentano di non poter correre a briglia sciolta, chiedono di serrare le gambe degli altri mediante ben robuste pastoie.

Gli uomini liberi e liberali non smettano di denunciare a squarciagola il paradosso gigantesco e l’abissale ipocrisia dei governanti, intesi in senso ampio, che, avendo il potere di recidere il nodo gordiano della burocrazia, contro di essa inveiscono soltanto, come impotenti eunuchi.