È inutile che si inneggi alla vittoria perché la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità di una norma voluta da Matteo Salvini. Non c’è maggioranza che non abbia prodotto norme che non siano state colpite dalla scure della Corte, o censurate in sede sovranazionale.

Il sistema è questo e, grazie a Dio, funziona. Sarebbe ora, però, di fare un passo in più.

Sarebbe ora, nell’ambito di una seria revisione dell’impianto costituzionale, di introdurre una sorta di abstrakte normenkontrolle, il controllo anticipato di legittimità, che non esclude quello successivo.

A me non dispiacerebbe. Soprattutto, riporterebbe nell’ambito giuridico questioni che, molte volte, hanno sapore e contenuto esclusivamente politico.