Quand’anche fosse (e non lo sarà, nel tempo) il migliore affare della storia repubblicana, il ritorno dello Stato nella gestione della rete autostradale è la prova che, per pentastellati e piddini, il modello di riferimento è sempre il solito: quello comunista.

Siete comunisti. Basta dirlo.

(Della serie: non essendo in grado di gestire come si deve una concessione, ci prendiamo tutto e mettiamo in piedi un altro bel carrozzone. Proprio come Alitalia. Avanti così.)