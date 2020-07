Castelli di sabbia

La lettura dei giornali mi riporta alla retorica patriottarda dei mesi di reclusione forzata, quelli in cui se osavi esprimere qualche dubbio ti rispondevano con l'hashtag #andratuttobene e ti additavano come pericoloso disfattista.

Vedo dai commenti che la narrazione di comodo sta facendo presa anche stavolta: entro sera qualcuno intonerà la Canzone del Piave con posa marziale. L'importante è che la colpa sia sempre degli altri. Vi deludo: Giuseppe Conte sta prendendo schiaffoni in Europa non perché la cattiva Olanda (novella perfida Albione) l'ha su con noi. Non si fidano perché cialtronate come il reddito di cittadinanza, quota 100, il bonus vacanze e quello monopattini, le nazionalizzazioni a debito, i sindacati che paralizzano scuole e tribunali and so on and so forth le paghi, con gli interessi, appena esci dal cortile di casa.

Se voti Laura Castelli ti becchi Mark Rutte e, come dice il saggio, ce devi pure sta’. #popolodisantipoetinavigatorieassistiti