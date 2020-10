Lo Stato deve rimborsare tutte le spese dell’imputato assolto

Parliamo di responsabilità oggettiva dell’amministrazione giudiziaria e pubblichiamo la petizione che il nostro editorialista, Pietro Di Muccio de Quattro, ha pubblicato su change.org.

Secondo Di Muccio de Quattro, “Ogni cittadino può subire un processo penale. I processi penali comportano spese di varia natura: per gli avvocati, i periti, i consulenti, gli esperti, l’apparato giudiziario. Le spese possono ammontare a cifre che distruggono materialmente l’imputato. È semplicemente vergognoso che lo Stato non risarcisca tutte le spese sopportate dall’imputato poi assolto definitivamente, il quale già subisce il processo rivelatosi perciò ingiusto, una pena di per sé che nessuno potrà lenire. Tu Stato mi hai incriminato; tu Stato mi hai assolto; tu Stato mi hai procurato il danno; tu Stato devi ripagarmi”.