Preti terrorizzati dalla pandemia

Può sembrare strano, ma a volte ad essere i più terrorizzati dalla diffusione della pandemia sono i preti: e sono quelli che, per diverse ed ottime ragioni, meno dovrebbero esserlo. Qualche esempio, tanto per intendere il senso di questo discorso. Nel corso della Messa un sacerdote, intento alla liturgia, più volte si interrompe allo scopo di richiamare all’ordine alcuni fedeli colpevoli, a suo dire, di non indossare la mascherina nel corso della celebrazione. Invero, costoro indossavano una mascherina trasparente, non visibile da lontano; e comunque dal momento che, per accedere in Chiesa, occorre, dopo aver indossato la mascherina, mettersi in fila e farsi misurare la temperatura con l’apposito apparecchio da personale addetto, il quale durante la celebrazione, passa e spassa per i banchi per vigilare, il sacerdote ben avrebbe potuto delegare a tale personale il richiamo degli eventuali trasgressori, concentrandosi piuttosto su ciò che è chiamato a fare sull’altare che, francamente, per chi ci creda, non è cosa da poco. E invece, no. Ma non basta.

Un caso ancora più significativo accade invece nel corso della distribuzione della particola eucaristica. Indosso regolarmente la mascherina, ma, all’appressarsi del sacerdote, la tiro giù al solo scopo di poter riporre in bocca la particola e di poterlo fare davanti al sacerdote, dal momento che ad ogni sacerdote viene espressamente raccomandato di verificare con attenzione che il fedele la riponga in bocca per inghiottirla ( letteralmente, come ben sanno, gli studiosi di Fenomenologia della religione, per “mangiare Dio” ), senza farne usi diversi ed impropri, come purtroppo a volte è accaduto. Tuttavia, il sacerdote, tenendo la particola in mano ed evidentemente terrorizzato dalla mascherina abbassata, fonte di possibile contagio, mi intima perentoriamente di indossarla in modo da coprire naso e bocca, mi deposita in fretta e furia la particola in mano e, senza minimamente curarsi dell’uso che io possa farne, si allontana velocemente, mentre le persone vicine lo guardano sbigottite. Che dire? Semplicemente che il sacerdote ha dimenticato ciò che il suo ruolo esige: custodire le sacre specie che, consegnate nella mano al fedele, debbono essere subito inghiottite.

Invece, l’ostia viene distribuita in modo efficientistico dal punto di vista anti pandemico, facendo molta attenzione al posizionamento delle mascherine e al distanziamento personale, ma come si trattasse di una cosa qualunque, di un oggetto fra altri oggetti che si tratti di fornire ad esigenti richiedenti che forse farebbero meglio a starsene a casa invece di radunarsi in un luogo di culto. Il sacerdote si trasforma così in un amministratore del sacro, chiamato a dispensare le ostie non quali “Corpus Christi” – cosa che, per chi ci creda, sono – ma come una sorta di segno di riconoscimento di carattere comunitario, dando vita ad una incombenza abbastanza sgradevole che si tratta di evadere nel più breve tempo possibile. Ed egli dimentica il suo ruolo – visto che io avrei potuto tranquillamente mettermi in tasca la particola, destinandola ad altri usi, senza che lui se ne potesse avvedere – perché letteralmente terrorizzato dalle continue, martellanti, soffocanti notizie sulla pervasività del virus e sulle strutture sanitarie ormai al collasso.

Questo terrore e questa dimenticanza – molto umani, ma pochissimo ed anzi per nulla sacramentali – trovano la loro genesi proprio nel comportamento dei mezzi di informazione. Questi forniscono infatti dei dati che non consentono mai o quasi mai di comprendere il reale sviluppo della epidemia, dal momento che indicano delle cifre in assoluto, senza cioè il paragone con quelle dei giorni precedenti. Per esempio, se oggi si registrano 331 decessi, il dato è allarmante; ma se, paragonato, come si deve pur fare, a quello di ieri, quando i decessi furono 425, allora risulta perfino confortante, in quanto i decessi son diminuiti di circa il 25 per cento. E tuttavia, questo paragone non viene quasi mai proposto dai mezzi di informazione, i quali si limitano ad enfatizzare allarmisticamente la salita perpetua della curva dei contagi, mentre – come non mi stancherò mai di ripetere – a salire non sono i contagi, ma soltanto i contagi registrati giornalmente. Già in Italia – da molti mesi – abbiamo di fatto diversi milioni di contagiati: e questi, se asintomatici non sono tecnicamente malati in quanto senza alcun disturbo e neppure son tutti contagiosi. Questo l’effetto della gestione politica della pandemia. Ma questi ragionamenti son forse troppo sottili per una massa di persone impaurite dalla pandemia e, purtroppo, anche per alcuni preti. Quando non assistiti dallo Spirito.