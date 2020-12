Caro Arturo ti scrivo

Caro Arturo, ci siamo lasciati alla fine dell’ultima riunione, dove abbiamo affrontato tutti i punti all’ordine del giorno: quelli relativi al quotidiano, alle iniziative messe in cantiere e ai progetti ancora da avviare. La tua indicazione, come al solito condivisa, è stata: “Andiamo avanti come previsto”. Stai tranquillo, ovunque tu sia, non recederemo neanche di un centimetro. Anzi, come da anni ci diciamo, ogni giorno un centimetro avanti nella realizzazione dei programmi e dei progetti.

Il tuo testamento intellettuale, la tua capacità visionaria di guardare avanti, ci assicurano una solida linea editoriale e politica per gli anni a venire. Continueremo a seguire le tue “stelle polari”: lo sviluppo di un’informazione libera e di una coscienza civica senza compromessi.

Devo dirti che qui non è semplice invertire questo sentimento di “tirare a campare” di cui sono dipinte tutte le “pareti” di sostegno della nostra Italia. Siamo passati dalla rabbia dell’“è tutto un magna-magna” alla rassegnazione del “tanto non cambia nulla”.

Mai come in questi giorni, insomma, è necessario dare voce e forza al progetto intellettuale e politico della nostra testata. Soprattutto ora che sembra ormai certa l’occasione di immettere nella nostra sfiancata economia una iniezione straordinaria di miliardi europei, evento che ci impone come non mai il ruolo di controllo e denuncia perché non si trasformi il tutto in un festino per i soliti noti.

Saremo pronti, stiamo completando la dotazione dei mezzi necessari al nostro quotidiano proprio per svolgere quel ruolo da te indicato e voluto.

Ti tengo aggiornato, a presto.