Ricorre un anno dall’indimenticabile performance del nostro ineffabile Guardasigilli, il quale, nel salotto buono di Bruno Vespa e a telecamere accese, disse “quando il reato non si riesce a dimostrare il dolo e allora diventa un reato colposo”.

Un evento unico nella Storia repubblicana, per il quale non finiremo mai di ringraziare e che, anche a distanza di tempo, provoca in noi tutti un brivido (di che cosa, è da stabilire).

Dio salvi questo Governo e l’idea di Giustizia che promuove.

Sappiate, però, che la preterintenzione è come il terzo teorema di Fermat: non ha soluzione euclidea, ma, con un piccolo sforzo, può trovare spiegazione algebrica.

Diversamente, “gli” mandiamo gli ispettori.

Rien ne va plus.