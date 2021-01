Svegliati Italia, non esiste un vaccino per tutto

L’evanescenza del piano vaccinale, tale da far addirittura dubitare dell’esistenza del medesimo, e l’osceno balletto sulle riaperture scolastiche ci regalano gli ennesimi disastri del casaliniano Modello Italia. Nessuna sorpresa; da mesi è dolorosamente evidente a chiunque – con la non lodevole eccezione dei sempre meno tifosi e dei sempre troppi beneficiati – l’incapacità di affrontare l’emergenza in modo serio. Non si contassero a migliaia i morti, potremmo già archiviare questa surreale stagione ad espediente scenico di un qualche Bagaglino.

Però a ben vedere, al netto del disastro sanitario ed economico, la drammatica situazione che stiamo vivendo qualcosa può insegnarci. Siamo alfine giunti alla dichiarazione di fallimento dell’Italia dei mille orticelli clientelari. Siamo insomma al definitivo default, ahinoi a spese nostre, di quell’indigeribile coacervo fatto di politici per mancanza di mestiere, di commissari amici degli amici, di consorziate e di municipalizzate eterno buen retiro per schiere di trombati, di corpi intermedi sempre ben pasciuti, di monopoli vari ed avariati. Fate caso ai responsabili in servizio permanente effettivo, a quelli che “gli altri stanno pure peggio”, a quelli che “non è tempo di cercare responsabilità”; la greppia non è mai troppo lontana.

Si vedano in proposito le reazioni social alla proposta del “nostro” Davide Giacalone finalizzata ad impedire che l’inefficienza di Stato continui a far marcire nei frigoriferi le, già pesantemente insufficienti, dosi di vaccino disponibili. Se si gratta, sotto la patina di un ideologismo da discount, spunta sempre un capoufficio da vellicare. Svegliati Italia, perché per questa malattia fatta di poteri nazionali, locali e intermediari sociali esclusivamente intenti alla cura del proprio orticello (quando non esclusivamente del proprio tornaconto personale) non esiste vaccino.

(*) Tratto dal blog della Fondazione Luigi Einaudi