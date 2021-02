Fiorella Mannoia, in una splendida canzone di qualche anno fa, ricordava che spesso, per non morire, si cambia pelle. Alla sobrietà e al rigore di Mario Draghi, fanno da sfondo dichiarazioni scoppiettanti e cambiamenti di traiettoria politica di molti protagonisti.

Di questo parleremo nel “Taccuino” di oggi. Buona visione.