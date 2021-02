Non mi piacete. Non mi piacete non per le grasse risate che strappate ogni volta che aprite bocca; il mondo è da sempre pieno di tizi incapaci di compilare un bollettino postale, ma con la faccia tosta di spiegarti come si governa un Paese: li avete solo portati dal banco del bar a quelli del Parlamento e prima o poi questo spettacolo d'arte varia vedrà il suo triste epilogo.

Non mi piacete, perché voi siete il prodotto degli anni fascisti di Tangentopoli, di Rizzo e Stella, di Santoro e della Gruber, di Striscia la Notizia e Le Iene, di quelli che hanno consentito ad uno che va dicendo da trent'anni bestialità che Giorgio Almirante non ha mai neppure osato pensare di diventare l'editorialista principe del giornale fondato da Antonio Gramsci. Non mi piacete perché siete solo gli ottusi esecutori che consentiranno ai mandanti di farla franca, anche stavolta.