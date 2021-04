La cattiva comunicazione genera mostri

In questo breve video intendiamo introdurre un’analisi più approfondita della ragioni che ancora oggi rendono sostanzialmente passiva buona parte della cittadinanza italiana di fronte alle reiterate restrizioni sanitarie imposte dall’alto con facilità disarmante. In questo senso una notevole responsabilità va attribuita alla grande informazione, in particolare quella televisiva, la quale prosegue imperterrita in un’operazione di terrorismo mediatico basata quasi esclusivamente su elementi di pura suggestione.