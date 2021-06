Il feticismo è una forma di religiosità primitiva, in cui si tende ad attribuire a particolari oggetti un potere magico, un potere salvifico. In questa lunga tragedia causata dal Sars-Cov-2, dopo un approccio di tipo razionale, in cui erano state impartite alcune indicazioni di massima analoghe ad altre epidemie del passato, siamo gradualmente scivolati verso un regime di misure e norme che hanno riportato in auge l’antico feticismo.

La mascherina, la quale costituisce senz’altro il principale elemento di tale feticismo magico, è divenuta il simbolo di questa vera e propria regressione di massa. Malgrado l’Organizzazione Mondiale della Sanità già nel marzo 2020 ci mettesse in guardia nei riguardi del falso senso di sicurezza offerto da questo blando strumento di protezione, tutto è stato fatto per instillare nella mente dei cittadini terrorizzati dal virus proprio questo falso senso di sicurezza. Tutto ciò, nel caso di un virus ad altissima letalità, pensiamo a quello dell’Ebola, avrebbe avuto esisti catastrofici, dal momento che in tali frangenti, più che una risposta di tipo magico, occorrerebbe concentrare tutte le energie su misure mirate e scientificamente razionali.