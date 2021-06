Come annunciato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il 28 giugno decadrà l’obbligo delle mascherine all’aperto. Ma sarà vero che questo demenziale trattamento sanitario obbligatorio sarà rimosso all’aria aperta? Giudichino i lettori. Se infatti fino ad oggi c’era l’obbligo di indossarla solo quando non si poteva garantire l’isolamento delle altre persone, esclusi i congiunti, da tale data si dovrà comunque sempre portare con sé questa sorta di feticcio sanitario, per poi regolarmente indossarla quando non sia possibile mantenere il canonico distanziamento sociale prescritto dai soloni del Comitato tecnico-scientifico.

Quindi, trovare la differenza tra il prima e il dopo sembra roba da espertoni di quiz enigmistici. Tant’è che, secondo indiscrezioni, gli stessi scienziati-stregoni del Cts starebbero pensando ad un premio per chi risolve l’arcano: un intero pacco di mascherine Ffp2. La prudenza non è mai troppa.