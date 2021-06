La Migrazione è uno degli aspetti più interessanti dei “progetti” umani e, nella sua forma primordiale, coinvolge soprattutto il desiderio assoluto della “conoscenza”. Oggi questa forma di “dotta curiosità” è annullata da altri stimoli che si collocano nel quadro generale della disperazione e del disorientamento.

In questi ultimi tempi, oltre la nota rotta trans-mediterranea, il migrante sub-sahariano e del Sahel affronta sempre più di frequente la mortale “rotta atlantica”. Questa “via” oceanica, intrapresa con smarrimento, alla ricerca delle rive delle Isole Canarie o di quelle sudamericane, immaginate in modo confuso, vedono le partenze dalle coste del Marocco, della Mauritania, ma anche da rive più a sud come quelle del Gambia. L’azzardata rotta viene affrontata con improbabili imbarcazioni; spesso, quando queste acque non sono la tomba di tali disperati, le correnti, aggirando le Canarie, li conducono a perdersi inesorabilmente nella vastità oceanica.