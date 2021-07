Conte e il “salto dello squalo”

Il termine fu coniato dopo l’episodio di apertura della quinta stagione di Happy Days in cui Fonzie si presenta a fare sci nautico indossando un costume da bagno e l’immancabile giacca di pelle.

Secondo la critica televisiva tale circostanza segnò il declino della serie televisiva. Happy Days continuò a essere trasmessa per diversi anni ancora, ma niente fu come prima (e il successo di pubblico divenne un pallido ricordo).

La locuzione entrò poi nell’uso comune per indicare il momento in cui qualcosa che una volta era popolare intraprende la china dell’inarrestabile declino.

Arthur Fonzarelli non indossava la pochette, ma come non ripensare a lui ed al salto dello squalo osservando il buon Giuseppe Conte, chissà se consigliato dalla immarcescibile coppia Casalino-Travaglio, mostrarsi in improbabile mise sportiva a favore di telecamere?

Salta Giuseppi, salta (nel senso dello sci nautico, s’intende).