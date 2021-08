La corsa ad appuntarsi la medaglia

Non c’è nessun merito del Governo o del suo Presidente del Consiglio nelle due (irripetibili) vittorie olimpiche dell’altro giorno. Non c’è merito, ovviamente, perché non c’è relazione: la coesistenza del Governo e del 9’80” di Marcell Jacobs è un fatto accidentale. Fine.

A qualcuno, invece, piace enfatizzare la coincidenza, per avere modo di sostenere che i segni del destino non vengono mai da soli e, quindi, di coincidenza si può parlare soltanto fino ad un certo punto, dopo il quale valgono le congiunzioni astrali del genere: non è un caso che...

Ad opporsi a questi entusiasti, poi, vi sono i negazionisti dell’evidenza, i nichilisti della realtà compiuta, i quali, dopo avere vanamente invocato la sciagura sportiva e non solo, insoddisfatti delle trame oscure fonte di regicidio consegnate ai tipi di editori della fantascienza, cercano di vedere il male dove male non c’è e si consumano nell’invidia dei perdenti, schiumando rabbia. Ecco. Questi sono i peggiori.

Guardate da che parte stanno e capirete.