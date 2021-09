Cristoforo Colombo e la manipolazione della realtà

L’oscurantismo che inibisce la libera espressione del pensiero in nome del rispetto di principi interpretati secondo le regole dell’integralismo ideologico non può accontentarsi di reprimere le idee non conformi al pensiero unico. Non basta. Per imporsi davvero, è costretto a riscrivere la Storia, stravolgendone il significato.

Il paradigma della moderna Inquisizione si regge, insomma, sulla manipolazione della realtà e sulla negazione dei fatti e offre uno scenario conforme al modello di ispirazione. Oggi tocca a Cristoforo Colombo. Domani a chissà chi. Il problema, a conti fatti, non sono (soltanto) i talebani. Il problema lo abbiamo in casa, qui, nel mondo occidentale. Siamo noi, il problema.