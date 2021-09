Siamo al delirio di massa. Ora per partecipare alle riunioni di condominio, con tanto di mascherina pseudo-religiosa, ci chiedono il mefistofelico Green pass. È successo al sottoscritto. L’amministratrice del mio condominio ha convocato la prossima assemblea imponendo l’obbligo di testa sua, dato che nessuna legge lo prescrive in tali condizioni, di questo inutile e dannoso bollino verde. Inutile in quanto non impedisce di essere contagiati o di trasmettere a nostra volta il contagio; dannoso perché aggiunge una altro passo significativo verso l’inferno di un regime che con la democrazia liberale ha poco a che spartire.