Non so se la distinzione tra destra e sinistra, come qualcuno dice, sia – giunti al 2021 – antistorica. Quel che è certo è che, a ben vedere, tale dicotomia è diventata nel nostro dibattito pubblico totalmente irrilevante. A destra e a manca, infatti, si tifa per lo statalismo più sfrenato. Un sistema fallimentare e predatorio che, tuttavia, fa comodo a tutti mantenere in vita perché le clientele costano e neppure poco.

Insomma, quando fate il tifo per l’ennesimo salvataggio di Alitalia, per Cassa Depositi e Prestiti in Autostrade, per Mps pubblica e pure per vostro cugino che, Dio l’abbia in gloria, la mattinata in ufficio la passa su YouPorn rammentatevi che, per dirla con Milton Friedman, pasti gratis non ne esistono; ché a far la fine dell’Argentina ci si può rassegnare, a sentirvi pigolare per il costo del pieno di benzina, mentre latrate contro chi vuole riformare la vergogna del reddito di cittadinanza o efficientare la Pubblica Amministrazione del suddetto cugino, un po’ meno.