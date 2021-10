Dunque, alla fine ci siamo arrivati. Siamo entrati nell’era del Green pass integrale. Un abominevole lasciapassare sanitario senza il quale è preclusa quasi ogni forma di vita sociale. L’Italia, occorre sempre tenerlo a mente, è l’unico Paese al mondo che lo ha esteso a tutti i lavoratori, molti dei quali costretti a subire per evidenti ragioni economiche l’ignobile ricatto imposto dal Governo. Aborrendo qualunque forma di protesta violenta, l’unica strada percorribile è quella della disobbedienza civile. Una ribellione pacifica in stile gandhiano per contrastare l’attuale, allucinante deriva sanitaria.