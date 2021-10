Scienza e fiducia

Sebbene offuscato da polemiche non sempre caratterizzate da rigore logico, il tema di maggiore attualità è la scienza. Anzi, la fiducia nella scienza, che, purtroppo, è intesa – nella sua accezione più sbagliata – come fiducia nei risultati conseguiti dalla scienza. In realtà, come dimostrano i fatti, la scienza è la più grande collezione di fallimenti della Storia intera. Edison disse: “Io non ho inventato la lampadina, ma 200 modi per non fare la lampadina”.

Aveva ragione: raggiunse l’obiettivo perché – lui – riponeva fiducia nel metodo scientifico, nella sperimentazione e nella replicabilità, nella falsificazione dei risultati. La scienza non è una religione e non impone nessun credo; non è mai aprioristica. È ricerca, fallimento, corredati, a volte, da successi. È un metodo, che non ci fa guadagnare il Paradiso, ma ci impedisce di pensare che coloro che dissentono da noi meritano di bruciare all’Inferno.