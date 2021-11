In una recente puntata di “Che tempo che fa”, Roberto Burioni ha recisamente negato, senza fornire alcun dettaglio, che il test degli anticorpi possa eventualmente evitare la terza dose del vaccino per il Covid-19. Lo stesso concetto, espresso in modo altrettanto dogmatico, lo ha ribadito Walter Ricciardi, consigliere prediletto del ministro della Salute, l’evanescente Roberto Speranza. Comunque lo stesso Burioni, nel corso del citato intervento, ha sottolineato che i vaccini servono unicamente a stimolare il nostro sistema immunitario, mettendolo così in condizione di affrontare il virus. Ma se si scopre che il medesimo sistema immunitario è già allertato, vuoi per merito della seconda dose o vuoi per aver inconsapevolmente già incontrato e sopraffatto il Sars-Cov-2, secondo questi immensi luminari ciò non rileva nulla. Ce ne spiegassero nel dettaglio i motivi, onde ottenere da noi quel sempre più mitico consenso informato.