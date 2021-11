La differenza tra Scienza e Scientismo

Purtroppo molti negano anche l’evidenza. Confondono Scienza con Ricerca: la Ricerca è un percorso, la Scienza il suo consolidamento. Hanno un atteggiamento fideistico che gli impedisce di esercitare il pensiero critico e interrogarsi sulla validità di questa o quella proposizione, di vedere le differenti gradazioni e sfumature tra una tesi e il suo contrario.

Ma la verità del momento è assoluta e incontestabile. Anche se smentita, poi, dai fatti in un batter di ciglia. Quella imposta con più autorità – ma non sempre con altrettanta autorevolezza – è l’indeformabile, indefettibile e assoluta verità. Il sole gira intorno alla terra, si diceva, perché sostenere il contrario è blasfemia. Punto. Il dubbio non va indagato, argomentato, dibattuto ma silenziato e irriso.

La Scienza allora diventa Scientismo. E prefigura un’umanità fatta non di individui ma di masse indistinte che delegano a una élite il proprio pensiero critico e le scelte che riguardano la propria esistenza. Questo dogmatismo è il presupposto del totalitarismo collettivista. Eppure, chi vi soggiace è convinto di essere più libero degli altri.