Ecco perché non cambieremo mai, restando sempre al palo dell’economia, delle riforme, del progresso: perché non ci schiodiamo dal proporzionale, che non ci consegna mai un vincitore, che consente alternanze (tradimenti) senza ritorno alle urne, che fa di un piccolo gruppo di interesse il detentore della Golden share dell’Esecutivo.

Il bipolarismo può piacere o no, ma è solo la conseguenza del sistema elettorale, non la causa del suo cambiamento. Ci lamentiamo del fatto che da 10 anni non c’è un presidente del Consiglio espressione di una maggioranza elettorale. Giusto. Ma non abbiamo mai avuto il maggioritario secco. Non lo avremo, perché fa paura a tutti: si può perdere. Con il proporzionale, invece, tutto è possibile.

Nessuno, dunque, vuole l’unica cosa che ci consentirebbe di avere un Governo stabile, votato dagli elettori e con una vera matrice politica.