Proporziomale

Io sto con Riccardo Molinari e spiego perché. Ridurre tutto alla mera contumelia degli avversari è inutile, oltre che inopportuno e ineducato. Non serve. Non aiuta, infatti, a spiegare le ragioni per le quali la si pensa diversamente, con la convinzione (che non è certezza) di essere nel giusto.

Non mi sorprende che Liberi e Uguali voglia il proporzionale, visto che col maggioritario sparirebbe, così come sparirebbero (o quasi) i fulgidi pentastellati, che non la spunterebbero in un solo collegio, almeno qui al Nord. Naturalmente, con la desistenza del Partito Democratico, sempre pronto a fagocitare le piccole formazioni in attesa della scissione che verrà (riproponendo il gioco dell’oca), qualche cosa a casa potrebbero portarla.

Mi sorprende, però, che sia il Pd, partito con vocazione maggioritaria e con aspirazioni di Governo, a volere il proporzionale. E poiché non li reputo (più di tanto) dei fessi, credo che lo facciano per interesse politico egoistico, pur sapendo che il Paese continuerà a vivere nella frammentazione che lo rende ingovernabile (o che lo rende governabile solo da tecnici estratti dalla società civile e non dal Parlamento).

Il proporzionale è il vero male di questo Paese. Una legge elettorale maggioritaria porterebbe chiarezza. Un bel Partito Repubblicano sarebbe un buon inizio. Aiuterebbe anche la nascita di un Partito Democratico, liberandoci degli altri.