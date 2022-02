I “Circoli della qualità politica”

Caro Direttore,

il 20 gennaio 1961 John Fitzgerald Kennedy, nel giorno del suo insediamento alla Casa Bianca come presidente degli Stati Uniti, ebbe a pronunciare la famosa frase: “Non chiederti cosa può fare il tuo Paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo Paese”. Cosa possono fare gli intellettuali di area e gli stessi elettori del centro-destra che si riconoscono nella coalizione che a tutt’oggi governa 15, e tra le più importanti, delle 20 regioni italiane? Cosa possiamo fare noi per contribuire al superamento di una situazione non brillante del centrodestra? Non sono interessato alle formule: federazione di partiti, Partito repubblicano o semplicemente una lista elettorale. Mi interessa poter coinvolgere dal basso chi, come noi, ha passione politica. Desidero lanciare a te una proposta che potrebbe diventare oggetto di dibattito sul nostro giornale.

L’idea è quella di coinvolgere gli elettori che si riconoscono nel nostro idem sentire e che guardano con simpatia senza distinzione ai partiti: Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Il coinvolgimento deve partire dal basso su iniziativa dei singoli: dai piccoli comuni fino alle grandi città. Li potremmo chiamare “Circoli della qualità”. È una definizione prettamente economica ma che può benissimo adattarsi alla politica attiva. La Treccani definisce “Circoli della qualità” “gruppi di lavoro a cui partecipano tutti i dipendenti di un’azienda, dal dirigente all’operaio, costituiti al fine di risolvere problemi e, soprattutto, di migliorare la qualità dei processi e dei prodotti”. Quali sono i processi in politica? La produzione di idee che si trasformeranno in proposte e potranno diventare parte del programma politico unitario. Il prodotto? Le riforme indispensabili per il nostro Paese.

I “Circoli della qualità”, costituiti dal basso, diventerebbero luoghi di incontro, di discussione e, soprattutto, la fucina dove le istanze del mondo delle imprese, dei lavoratori autonomi e delle professioni potranno trovare ascolto. Luoghi dove si potrà formare una nuova classe dirigente e forse recuperare all’elettorato passivo e/o attivo le migliori risorse umane che non mancano all’Italia. Professionisti, imprenditori, insegnanti che si sono allontanati dalla politica perché la vedono molto “lontana”.

Uno non vale uno!