So che non è il problema dei problemi, soprattutto in questi giorni drammatici. Credo, tuttavia, che una riflessione sul nostro servizio pubblico (vien da dire per insufficienza di prove) sia doverosa. Il video di Sigfrido Ranucci ieri, la figura di palta di Lucia Annunziata e di Antonio Di Bella oggi. Perché non cominciamo ad affrontare il problema del caro-energia eliminando l’iniquo balzello (9 euro ogni benedetto mese) del canone Rai in bolletta? Poi, già che ci siamo, che ne dite di ripensare alla disciplina (e, prima ancora, all’attuale necessità) del servizio pubblico radiotelevisivo?