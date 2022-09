Secondo quello che la Sinistra dice, la promozione della donna e il femminismo farebbero parte del suo patrimonio. In Gran Bretagna, Liz Truss dei Tory è la terza premier donna, dopo Margaret Thatcher – tra il 1979 ed il 1990 – e Theresa May, dal 2016 al 2019, entrambe conservatrici. In Italia, attualmente, i sondaggi demoscopici danno favorita alle prossime elezioni Giorgia Meloni, capo di Fratelli d’Italia e leader dei Conservatori europei, il cui autore italiano più citato è Giuseppe Prezzolini, l’unico a definirsi conservatore del Belpaese del Millenovecento, quando tutti schifavano la definizione.

La Sinistra prima si fa promotrice di una misura come le “quote rosa”, offensive per tutte le donne con un minimo d’intelletto, perché equivale a dire che possono avere un posto in politica solo in virtù di quello che hanno sotto le gonne. E poi, comunque, cercano di tutto per non osservare o eludere quella norma. Oltretutto, se si va indietro nella storia, si scoprono donne al Governo solo dove esso è nelle mani del Monarca. E dopo spariscono con le rivoluzioni.

Sono a Sinistra i partiti sedicenti della classe operaia, la quale poi, in quei partiti, è sempre più rappresentata da persone con la erre moscia, vedi Fausto Bertinotti, elegantemente vestita, con alle spalle più o meno lunghe genealogie, come il marchese Enrico Berlinguer. La Destra si presenta con a capo la borgatara della Garbatella Giorgia Meloni. Una gran signora la quale, oltre a un correttissimo italiano, parla correttamente inglese, francese, spagnolo e tedesco. Quelle erre mosce della Sinistra, con quel modo di parlare, usano il peggiore turpiloquio.

Giorgia Meloni, vedendosi arrivare sul palco, all’inizio di un comizio, un ragazzo omosessuale con tanto di bandiera arcobaleno, per prenderla ad insulti, non si scompone. Mostra per lui e le sue opinioni un grande rispetto umano e però, con estrema gentilezza e un linguaggio sempre educato, ribadisce la sua visione sul punto a lui ed a coloro i quali lo hanno probabilmente mandato. Donna, borgatara e Gran Signora.