Per carità di Patria

Nei giorni scorsi abbiamo sentito bei discorsi da parte degli esponenti della Destra. Tutti erano intrisi di principi liberali e di patriottismo. Poi ecco gli sgarbi, passibili di ritardare la formazione del Governo.

Non intendiamo entrare nel merito. Però una cosa è da dire, anche nel nome di quelle allocuzioni: per carità, finitela! L’Italia ha un urgente bisogno di un Governo, sostenuto da una coalizione stabile. Una proposta del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, mira a istituire un sistema europeo di difesa aerea e antimissilistica tramite l’acquisizione congiunta di attrezzature specializzate, da parte degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti, e un’unità d’aviazione comune per sorvegliare e difendere lo spazio aereo di tutti.

Siccome l’iniziativa è della Germania federale, spetterà a essa il comando dell’operazione. La guerra in Ucraina rende possibile il riarmo tedesco. La quasi totalità degli Stati membri dell’Unione europea ha aderito, esclusa l’Italia. Ovvio. Il Governo Draghi è in carica per il disbrigo degli affari correnti. L’adesione a nuovi sistemi di difesa comune comporta una scelta politica rilevantissima. Si è dell’avviso che l’adesione sia necessaria, ma a patto di una condivisione del comando, su un piano di parità. La qual cosa la si può esigere, ma con una uguaglianza d’impiego di uomini e mezzi.

Ci sono, inoltre, le bollette per le utenze degli italiani, singoli e imprese. Si potrebbe continuare. Pensate agli italiani. Come diceva Re Umberto II: “L’Italia innanzi tutto!”.