In ricordo della Costituente

Prima delle consultazioni dei capigruppo da parte del Capo della Stato, dichiarazioni piccate scatenano il putiferio nella maggioranza della Destra. Poi un incontro, dal tono gentile, fa tornare il sereno. Infine, nuove uscite non concordate cadono nell’imbarazzato silenzio.

Su queste pagine liberali un ricordo dell’Assemblea costituente. In essa sedettero Benedetto Croce, il quale usò un primo banco in basso per motivi di deambulazione e Vittorio Emanuele Orlando. Il secondo, un giorno, chiamato a parlare mentre rientrava in aula, fece, aitante, i gradini a due a due, per correre al suo posto. A un certo punto, Don Benedetto disse al vicino: “A ’na certa età, a chi gli prende ’e ggambe, a chi à testa, a me ha preso ’e ggambe”.