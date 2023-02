Sassolini di Lehner: il settimo giorno il magistrato si riposò

Confesso di essere devoto al triangolo di Venere. Ammetto che sogno di palpeggiare seni e sederi di passanti bonazze; tuttavia, le recenti leggi me lo vietano a colpi di anni di galera. Se, poi, la signora piacente è un magistrato, l’ergastolo è dietro l’angolo.

Come rimediare al mancato diritto costituzionale di palpare financo il lato “b” di una pm?

Non serve una rivoluzione liberal-libertaria, basta vincere il concorso in magistratura. Una volta togato e ben correntizio, il Csm per le molestie alle colleghe, male che vada, ti toglie non la toga, ma due mesi di stipendio. In seguito, c’è il caso che ad essere davvero sanzionata sia proprio la molestata.