La Liberazione dei 90mila soldati americani

Su proposta del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il 22 aprile 1946 il Re Umberto II emanò un decreto: “A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale”. La ricorrenza venne celebrata anche negli anni successivi, ma solo nel 1949 è stata istituzionalizzata come festa nazionale, insieme al 2 giugno, festa della Repubblica.

Si può celebrare in diversi modi questa ricorrenza così importante per il nostro paese ma esistono dati, numeri e vite che non possono essere smentite: per la Liberazione dell’Italia morirono nel nostro Paese circa 90mila soldati americani, sepolti in 42 cimiteri su suolo italiano, da Udine a Siracusa. Secondo i dati dell’Anpi, furono 6882 i partigiani morti in combattimento. Per ogni partigiano caduto in armi ci furono almeno 13 soldati americani caduti per liberare l’Italia.

Senza voler scatenare nessuna polemica il ricordo de L’Opinione va a tutti quei nomi che si trovano scritti sulle lapidi dei cimiteri di guerra. Grazie!

Aggiornato il 24 aprile 2023 alle ore 10:15