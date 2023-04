Sassolini di Lehner: il 25 aprile ricordi i veri amanti della libertà

Per il 25 aprile, se si è veri amanti della libertà, bisogna rendere onore anche a Vincenzo Mario Palmieri, professore di medicina legale presso l’ateneo napoletano, che, per primo, rivelò che i responsabili dell’eccidio di Katyn' furono i comunisti e non i nazisti.

Palmieri, nell’Italia del dopoguerra, dominata da Stalin, da Togliatti e dal Pci, se la vide brutta, solo per aver detto la verità.

Gli studentelli comunisti – c’era pure Giorgio Napolitano? – presero ad insultarlo ed a disturbare le sue lezioni. Il Pci lo minacciò, tacciandolo addirittura di filonazismo, mentre i conformisti docenti dell’università partenopea votarono per la sua cacciata, per aver offeso sua santità l’Armata Rossa.

Il Rettore, il liberale Adolfo Omodeo, evitò codesta malefatta votata a maggioranza da professori stalinisti o solo vigliacchi, spaventati ed irretiti.

In seguito, tutta la documentazione presentata da Palmieri su Katyn' scomparve dagli archivi dell’università.

Palmieri, temendo per la sua famiglia, si tappò la bocca per anni, sapendo perfettamente di cosa fossero capaci non solo i comunisti sovietici, ma anche quelli italiani.

Aggiornato il 26 aprile 2023 alle ore 09:20