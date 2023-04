Michele Santoro, compagno dei quartieri alti, già ex maoista, quando vuole offendere qualcuno gli spara addosso: “Vai a pascolare le pecore”.

L’espressione da vero compagno arricchito, che ha in odio coloro che si guadagnano il pane con lavori duri e pesanti, fa capire la paura in foggia di psicotica ossessione antiproletaria degli ex maoisti italiani.

Aggiornato il 27 aprile 2023 alle ore 09:26