La vigna dei cojoni capitolini

Sassolini di Lehner

Amici, Romani, concittadini, ascoltate, sono venuto a seppellire il sindaco Roberto Gualtieri, il sindacalista Maurizio Landini, l’armocromista Elly Schlein, non a tesserne gli insulti, che si meriterebbero, visto che rimangono assorti e silenti, come si addice all’immoralità degli omertosi comunisti, davanti al “Sacco di Roma”.

No, non si tratta soltanto di puzzolente monnezza non raccolta con contorno di pantegane, nutrie e cinghiali. C’è dell’altro.

È venuto fuori che circa un terzo dei dipendenti della municipalizzata Ama ruba spesso e volentieri benzina e gasolio dagli automezzi. Ci sono habitué che si sono messi in tasca oltre 100mila euro, travasando nafta e altri carburanti pagati a caro prezzo dai contribuenti. Dal 2017 sino al 2020, si sono bevuti un totale di 293.858,19 litri di carburante. Mancano i dati sino al 2023, ma niente fa sperare che siano divenuti astemi ed onesti, ergo altre migliaia di litri saranno certamente scomparsi nello loro… saccocce.

Il bello è che voi, cittadini della Capitale, trattati per quello che dimostrate di essere, veri coglioni militanti, rimanete buoni e composti, lesti a pagare addirittura la tassa sui rifiuti urbani, per ingrassare l’Ama.

Io, pur essendo antico romano – 50 generazioni per gamba – avendo capito l’andazzo, anni fa scelsi una residenza in località provinciale, dopo aver verificato che fosse totalmente priva di vigne di coglioni.

