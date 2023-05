Sassolini di Lehner

Consiglio non richiesto, eppur dovuto: il centrodestra non attacchi Elly Schlein, provetta portavoce di Carlo De Benedetti e George Soros. Anzi, la coccoli e la esalti, non solo in quanto donna, ma soprattutto perché straparla benissimo di patrimoniale, di uteri in affitto, di “bravi” ragazzi ecovandali.

Riempitela di lodi e di dolci paroline d’incoraggiamento: brava! bene! bis!

Finché ci sarà lei alla guida delle opposizioni, il centrodestra vivrà giornate tranquille e felici, sempre coronate da strepitosi successi elettorali.

Aggiornato il 30 maggio 2023 alle ore 09:45