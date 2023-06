Guerra e terrorismo

La Federazione Russa, sulla mera difensiva nel campo di battaglia, tenta di spaventare gli ucraini bombardando nottetempo la capitale, Kiev. Ma fallisce, perché missili e droni sono abbattuti dalla contraerea. La notte seguente, dei droni colpiscono Mosca. Immediatamente il Governo russo, che giudica perfettamente legale colpire il territorio ucraino nell’ambito dell’“operazione speciale”, accusa l’Esecutivo ucraino di “terrorismo”. Quest’ultimo sostiene che non ha nulla a che fare con i droni su Mosca, i quali invece sarebbero opera di oppositori interni alla Federazione Russa.

Ora, posto che ci farebbe piacere se ciò fosse vero, in quanto indicherebbe il sorgere di un’opposizione militarmente organizzata all’interno, in grado di minare il Governo russo, domandiamo due cose: perché sarebbe legittimo per la Federazione Russa invadere e bombardare uno Stato indipendente, mentre non per quest’ultimo non sarebbe legittimo rispondere sul territorio dell’invasore? Perché è legittima la presidenza del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, Ente istituito per preservare la pace, affidata ad uno Stato invasore?

Aggiornato il 01 giugno 2023 alle ore 11:03